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В Австралии начали продавать российские грузовики

Car.ru
4 часа назад
На территории Австралии приступили к продажам отечественного вездехода ГАЗ под названием "Садко Next". Раньше транспортные средства ГАЗ не поставляли в это государство.
В Австралии начали продавать российские грузовики
Фото: Car.ruCar.ru
Их начала импортировать компания AAV из Брисбена. Она вела переговоры с отечественной компанией на протяжении двух лет. Вследствие того, что на территории Австралии установлено левостороннее дорожное движение.
По этой причине вездеход сюда поставляют с правым расположением педалей, а также руля. В рамках местного авторынка версию продвигают под названием GAZ TrackMaster 4x4.
Модификация "Садко Next" для австралийского рынка является аналогичной российской модели. Для транспортного средства предлагается 4,4-литровая турбодизельная силовая установка ЯМЗ-534 на 150 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 490 Нм. Модель соответствует экологическому классу "Евро-5".
Вместе с мотором функционирует пятиступенчатая МКПП и «раздатка». Модель получила жесткое подключение переднего моста, понижающую передачу, блокировки переднего/заднего дифференциала.
Автоновости,
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