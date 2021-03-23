В Австралии начали продавать российские грузовики

На территории Австралии приступили к продажам отечественного вездехода ГАЗ под названием "Садко Next". Раньше транспортные средства ГАЗ не поставляли в это государство.

Фото: Car.ru Car.ru

Их начала импортировать компания AAV из Брисбена. Она вела переговоры с отечественной компанией на протяжении двух лет. Вследствие того, что на территории Австралии установлено левостороннее дорожное движение.

По этой причине вездеход сюда поставляют с правым расположением педалей, а также руля. В рамках местного авторынка версию продвигают под названием GAZ TrackMaster 4x4.

Модификация "Садко Next" для австралийского рынка является аналогичной российской модели. Для транспортного средства предлагается 4,4-литровая турбодизельная силовая установка ЯМЗ-534 на 150 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 490 Нм. Модель соответствует экологическому классу "Евро-5".