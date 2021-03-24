Названы неожиданные способы сэкономить на бензине

Для того, чтобы сэкономить на топливе, лучше всего вообще не ездить на автомобиле — это будет большим подарком бюджету и экологии. Но если все-таки тяга к перемещению в пространстве непреодолима, и есть желание сделать это с минимальными финансовыми потерями , то следует постараться. Прежде всего, необходимо исключить резкие ускорения и торможения, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев

Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков

"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — добавил эксперт.Желательно двигаться на минимальных оборотах двигателя, а для этого стараться использовать повышенные передачи.

Если у вас автомат, то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу. Это можно делать и летом.

Кроме того, нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, к которым относятся информационно-развлекательная система и кондиционер.

Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление.

"Кстати, если на крыше вашего автомобиля есть багажник, и вы им не пользуетесь, то его тоже лучше снять", — рекомендует Васильев.

При вождении необходимо учитывать рельеф местности. Под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом. Старайтесь выбирать оптимально пологую траекторию при преодолении поворотов.