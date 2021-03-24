Названы неожиданные способы сэкономить на бензине

"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — добавил эксперт.Желательно двигаться на минимальных оборотах двигателя, а для этого стараться использовать повышенные передачи.
"Кстати, если на крыше вашего автомобиля есть багажник, и вы им не пользуетесь, то его тоже лучше снять", — рекомендует Васильев.
"Рулём надо работать "плавно и скупо", поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И конечно, стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках", — резюмирует эксперт.