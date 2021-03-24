СМИ: На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, один человек погиб

На российско-грузинской границе произошла драка между водителями-дальнобойщиками. В результате драки один водитель погиб. На границе России и Грузии скопилось несколько сотен грузовиков. Трасса закрыта на въезд и выезд из-за угрозы схода лавин. Источник «360» сообщил, что конфликт на нейтральной территории в районе Крестового перевала возник между водителями из Турции и Армении. Словесная перепалка переросла в драку. Один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил армянского водителя. На место выехали грузинские следователи. В пограничном управлении ФСБ РФ
по Северной Осетии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В пресс-службе погрануправления сообщили, что пока не располагают данными о таком происшествии.