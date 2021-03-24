Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

СМИ: На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, один человек погиб

Аргументы Неделииещё 1
3 часа назад
На российско-грузинской границе произошла драка между водителями-дальнобойщиками. В результате драки один водитель погиб. На границе России и Грузии скопилось несколько сотен грузовиков. Трасса закрыта на въезд и выезд из-за угрозы схода лавин. Источник «360» сообщил, что конфликт на нейтральной территории в районе Крестового перевала возник между водителями из Турции и Армении. Словесная перепалка переросла в драку. Один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил армянского водителя. На место выехали грузинские следователи. В пограничном управлении ФСБ РФ по Северной Осетии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В пресс-службе погрануправления сообщили, что пока не располагают данными о таком происшествии.
СМИ: На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, один человек погиб
Фото: Аргументы НеделиАргументы Недели
Автоновости,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители