Россиянам назвали способы сэкономить на бензине

Автоэксперт Егор Васильев
перечислил рекомендации для водителей, которые помогут сэкономить на топливе, сообщает агентство
«Прайм». Почти все они связаны с особенностями управления автомобилем.
В первую очередь, отметил специалист, следует избегать резких ускорений и таких же торможений. Водителю следует нажимать на педаль газа «нежно», при этом прогнозируя малейшее изменение ситуации на дороге. Еще один совет – двигаться на минимальных оборотах двигателя, включая повышенные передачи.
В случае с АКПП можно выбрать «зимний режим», который сделает педаль газа менее чувствительной. Экономить топливо помогают также отключение кондиционера, мультимедиа и вентиляции, закрытые окна. Если окна открыты, а на крыше еще установлен багажник, автомобиль в движении получает дополнительное аэродинамическое сопротивление, и расход, как правило, увеличивается, пояснил Васильев.
«Рулём надо работать "плавно и скупо", поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям», - добавил эксперт.
Наконец, он напомнил, что заправляться следует только на проверенных и брендовых заправках, поскольку расход качественного топлива зачастую оказывается меньше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», свои советы по экономии топлива представили специалисты сервиса «СберАвто». Они рекомендовали выбирать не пиковое время для поездок или объезжать пробки, потому что в них расход топлива выше. Также, по их мнению, нужно следить за скоростью движения — при скорости 60 километров в час в городе и 90 километров в час на трассе расходуется минимум топлива.