Россиянам назвали способы сэкономить на бензине

Автоэксперт Егор Васильев перечислил рекомендации для водителей, которые помогут сэкономить на топливе, сообщает агентство «Прайм». Почти все они связаны с особенностями управления автомобилем.

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В первую очередь, отметил специалист, следует избегать резких ускорений и таких же торможений. Водителю следует нажимать на педаль газа «нежно», при этом прогнозируя малейшее изменение ситуации на дороге. Еще один совет – двигаться на минимальных оборотах двигателя, включая повышенные передачи.

В случае с АКПП можно выбрать «зимний режим», который сделает педаль газа менее чувствительной. Экономить топливо помогают также отключение кондиционера, мультимедиа и вентиляции, закрытые окна. Если окна открыты, а на крыше еще установлен багажник, автомобиль в движении получает дополнительное аэродинамическое сопротивление, и расход, как правило, увеличивается, пояснил Васильев.

«Рулём надо работать "плавно и скупо", поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям», - добавил эксперт.

Наконец, он напомнил, что заправляться следует только на проверенных и брендовых заправках, поскольку расход качественного топлива зачастую оказывается меньше.