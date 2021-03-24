«АвтоВАЗ» начал выпуск обновленной LADA Xray

«АвтоВАЗ»
начал выпуск обновленной версии хэтчбека LADA Xray
. Об этом сообщила пресс-служба российской автомобилестроительной компании.
Модель получила модернизированную роботизированную трансмиссию, которая работает в сочетании со 106-сильным двигателем на 1,6 литра. До начала производства обновленной версии автомобиль предлагался только со 122-сильной версией на 1,8 литра.
За счет модернизации переключение передач в обновленной коробке происходит на 30 % быстрее в сравнении с версией 1.8. Кроме того, коробка получила зимний режим, который позволяет начинать движение со второй передачи.
На 20 тысяч рублей снизилась стоимость хэтчбека – с примерно 826 тысяч рублей до 806 тысяч. Полный прайс-лист на комплектации Comfort, Club и Luxe/Prestige пока не раскрывается.