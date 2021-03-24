«АвтоВАЗ» начал выпуск обновленной LADA Xray

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Модель получила модернизированную роботизированную трансмиссию, которая работает в сочетании со 106-сильным двигателем на 1,6 литра. До начала производства обновленной версии автомобиль предлагался только со 122-сильной версией на 1,8 литра.

За счет модернизации переключение передач в обновленной коробке происходит на 30 % быстрее в сравнении с версией 1.8. Кроме того, коробка получила зимний режим, который позволяет начинать движение со второй передачи.