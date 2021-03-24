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Движение по Крымскому мосту ограничат из-за учений

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Тренировки по противопожарной безопасности пройдут на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Движение по Крымскому мосту ограничат
Фото: ТАССТАСС
В сообщении говорится, что из-за учений, которые пройдёт 31 марта и 1 апреля 2021 года, движение по автомобильной части Крымского моста будет ограничено.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что более половины туристов прибывают на полуостров по Крымскому мосту, сообщает РИА ФАН.
Автоновости,Сергей Аксенов,РИА ФАН,
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