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В России появился новый способ мошенничества на парковках

Car.ru
2 часа назад
Мелкие аварии на парковках и в жилых дворах часто проходят мимо внимания ГИБДД. Обычно в таких случаях водители предпочитают договариваться без посторонних, что в итоге дает мошенникам возможность придумывать все новые схемы обмана.
Злоумышленники заранее изучают расположение камер на паркинге и выбирают такое место для стоянки, чтобы при парковке кузов перекрывал обзор с камеры. Как только соседняя машина начинает двигаться мимо стоящей - подставной, кажется, будто ТС коснулись друг друга, хотя на самом деле это не так.
Другой вариант - вести запись с видеорегистраторов мошенников либо с мобильного телефона. Затем полученные кадры мошенники предоставляют в качестве доказательств произошедшего ДТП, которого на самом деле не было в реальности.
Проезжавший мимо автомобиль мошенники пробивают по базам данных, ищут хозяина. Машину отыскивают у его дома и ночью наносят еле видные следы на бампер наждачной бумагой. Когда проходит неделя или чуть больше, они приходят к водителю и начинают требовать деньги за повреждения.
За это время записи с других камер на той самой парковке будут удалены, останется лишь нужная. Мошенники уверяют, что уже успели написать заявление в полицию и напоминают, что оставление места ДТП грозит лишением прав или административным арестом.
Для защиты от такого метода обмана владельцам авто советуют потребовать у пострадавшего заключение ГИБДД, скорее всего, мошенники не согласятся на такое развитие событий.
Автоновости,ГИБДД,
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