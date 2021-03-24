Мелкие аварии на парковках и в жилых дворах часто проходят мимо внимания ГИБДД . Обычно в таких случаях водители предпочитают договариваться без посторонних, что в итоге дает мошенникам возможность придумывать все новые схемы обмана.

Злоумышленники заранее изучают расположение камер на паркинге и выбирают такое место для стоянки, чтобы при парковке кузов перекрывал обзор с камеры. Как только соседняя машина начинает двигаться мимо стоящей - подставной, кажется, будто ТС коснулись друг друга, хотя на самом деле это не так.

Другой вариант - вести запись с видеорегистраторов мошенников либо с мобильного телефона. Затем полученные кадры мошенники предоставляют в качестве доказательств произошедшего ДТП, которого на самом деле не было в реальности.

Проезжавший мимо автомобиль мошенники пробивают по базам данных, ищут хозяина. Машину отыскивают у его дома и ночью наносят еле видные следы на бампер наждачной бумагой. Когда проходит неделя или чуть больше, они приходят к водителю и начинают требовать деньги за повреждения.

За это время записи с других камер на той самой парковке будут удалены, останется лишь нужная. Мошенники уверяют, что уже успели написать заявление в полицию и напоминают, что оставление места ДТП грозит лишением прав или административным арестом.