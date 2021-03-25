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Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Праймиещё 1
2 часа назад
Россияне назвали главные сложности, с которыми они столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
Россияне назвали главные сложности при продаже авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Среди главных сложностей продажи авто россияне назвали оценку: респондентам было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных", — сообщили эксперты сервиса.
Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.
Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.
Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.
Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.
Автоновости,РИА Новости,
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