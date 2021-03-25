Рестайлинговая Vesta получит вертикальный планшет в духе Tesla

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайский бренд FAW
анонсировал появление в России нового кроссовера Bestune T77. Первые «паркетники» появятся в продаже летом 2021 года. Технические характеристики Bestune T77: длина - 4525 мм, ширина ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база - 2700 мм. В России планируется продажа нового китайского «паркетника» с полуторалитровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной, мощностью 169 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоимость кроссовера и его комплектации будут объявлены ближе к дате премьеры.