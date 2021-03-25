Рестайлинговая Vesta получит вертикальный планшет в духе Tesla

В группе появились две фотографии, на которых запечатлён рестайлинговый хэтчбек Vesta. На части кузова и заднем правом окне наклеена декоративная плёнка. Внутреннее убранство автомобиля закрыто тканью. Однако при внимательном рассмотрении фото можно заметить, что на передней панели размещён вертикальный экран.