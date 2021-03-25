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Рестайлинговая Vesta получит вертикальный планшет в духе Tesla

Павел Тиунов
1 час назад
Обновленная Lada Vesta будет оборудована вертикальным тачскрином для управления мультимедиа. Фото дизайнерского решения опубликовали администраторы сообщества «Avtograd news» в социальной сети «ВКонтакте».
Рестайлинговая Vesta получит вертикальный планшет в духе Tesla
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В группе появились две фотографии, на которых запечатлён рестайлинговый хэтчбек Vesta. На части кузова и заднем правом окне наклеена декоративная плёнка. Внутреннее убранство автомобиля закрыто тканью. Однако при внимательном рассмотрении фото можно заметить, что на передней панели размещён вертикальный экран.
«Планшет бережно прикрыт. Как и весь салон», - написал автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Журналисты издания Carsweek напомнили, что первыми большие экраны управления системами автомобиля разработчики начали устанавливать в электрокарах Tesla. Обновленная Vesta, по их словам, также получит переработанную оптику, новые бампера, радиаторную решётку и передние крылья.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайский бренд FAW анонсировал появление в России нового кроссовера Bestune T77. Первые «паркетники» появятся в продаже летом 2021 года. Технические характеристики Bestune T77: длина - 4525 мм, ширина ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база - 2700 мм. В России планируется продажа нового китайского «паркетника» с полуторалитровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной, мощностью 169 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоимость кроссовера и его комплектации будут объявлены ближе к дате премьеры.
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