Россиянам приготовили новые наказания за пьяное вождение

МВД рассказали о планах ужесточить наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Полицейские предложили дополнить уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) второй частью. В ней будет идти речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем при наличии аналогичной судимости.

Максимальное наказание за это может составить три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет.

Также новая часть статьи предусматривает штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.

Как писал «Рамблер», в прошлом году сенатор Сергей Леонов призвал пожизненно лишать прав за пьяное вождение. А глава Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов предложил выдавать водителям, пойманным на таком нарушении, синие права.