Россияне стали покупать меньше автомобилей в кредит

Российские банки в феврале сократили выдачи кредитов на покупку автомобилей до минимума с мая прошлого года — 59,1 тысячи ссуд, такая ситуация объясняется отсутствием у дилеров избытка массовых марок машин, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

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По данным компании, россияне в феврале оформили лишь 59,1 тысячи автокредитов, что на 2,3% меньше результата января. Эксперты объясняют такую динамику спецификой отечественного автобизнеса.

"Зачастую кредитование на покупку автомобиля было выгодно продавцам и покупателям за счёт получения дополнительных скидок на автомобиль: дилер за счёт этого мог реализовать избыток транспортных средств, а покупатель получал скидку. В последнее время у дилеров избытка массовых автомобилей не отмечается, поэтому и нет цели продать автомобиль любыми способами. Многие потребители сталкиваются с тем, что приобрести нужный автомобиль даже за живые деньги не всегда представляется возможным – сформировался так называемый рынок продавца", — сообщили в "Эквифаксе".

Следствием уменьшение числа доступных автомобилей массового сегмента стал быстрый рост среднего чека по автокредиту — он подскочил в прошлом месяце по сравнению с январем на 5,2%, до 918,6 тысячи рублей. В результате объем выданных ссуд в данном сегменте вырос — на 2,8%, до 54,3 миллиарда рублей.