Реальные прототипы родстера «Крым» появятся осенью

Осенью планируется появление первых реальных прототипов родстера «Крым». Об этом руководитель проекта Дмитрий Онищенко сообщил «Взгляду».

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Он рассказал, что изначально родстер «Крым» — инициативный проект студентов МГТУ имени Баумана . Его целью было доказать возможность сделать отечественный автомобиль с совершенно другими потребительскими качествами, используя стандартные компоненты.

Студенты сделали первый прототип, испытали его и получили положительную обратную связь. После этого они задумались о штучном или даже серийном производстве этих машин. Авторы проекта разработали бизнес-план и почти нашли инвестора, когда у них возникла мысль сделать проект более широким — вовлечь в него студентов других вузов.

Сейчас акценты в проекте сместились с коммерческих на образовательные, но его авторы по-прежнему планируют мелкосерийное производство родстера. В настоящее время в проекте участвуют 20 университетов, а курирует его научно-исследовательский институт НАМИ.

НАМИ и каждый вуз получили кузов автомобиля. На его базе они создадут собственные прототипы. К сентябрю планируется появление первых прототипов третьего варианта автомобиля, на которых можно будет ездить и испытывать их. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от ресурсов, которые удастся привлечь.