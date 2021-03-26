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Видео: глава Минпромторга протестировал российский электрокар Zetta

Motor.ru
1 час назад
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел тест-драйв электрического хэтчбека Zetta в ходе визита в Тольятти. Глава Минпромторга проехал за рулем прототипа Zetta City Modul 1 по территории технопарка «Жигулевская долина» — видео заезда опубликовал самарский портал «Автоброкер».
Zetta City Modul 1 представляет собой двухместный электрокар с трехдверным кузовом из металлического каркаса с композитными навесными панелями. В движение машину приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил, а одном заряде батареи емкостью 10 киловатт-часов она способна проехать 180 километров.
Внимание Мантурова к проекту может сыграть на руку создателям электрокара. Дело в том, что разработка Zetta была приостановлена в конце 2020 года из-за нехватки финансирования и уголовного дела, которое возбудили в отношении главы компании из-за невыплаты зарплат сотрудникам. К тому моменту электрокар City Modul 1 проходил финальную стадию сертификации, производственную площадку в Тольятти готовили к старту серийного производства, а первые «товарные» экземпляры были уже собраны.
Минпромторг ранее оказывал финансовую поддержку проекту: министерство выделило Zetta 285 миллионов рублей, а еще 49,5 миллиона рублей были получены в качестве льготного кредита от Фонда развития моногородов. В сумме в Zetta было вложено 570 миллионов рублей.
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