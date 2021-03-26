Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел тест-драйв электрического хэтчбека Zetta в ходе визита в Тольятти. Глава Минпромторга проехал за рулем прототипа Zetta City Modul 1 по территории технопарка «Жигулевская долина» — видео заезда опубликовал самарский портал «Автоброкер».

Zetta City Modul 1 представляет собой двухместный электрокар с трехдверным кузовом из металлического каркаса с композитными навесными панелями. В движение машину приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил, а одном заряде батареи емкостью 10 киловатт-часов она способна проехать 180 километров.

Внимание Мантурова к проекту может сыграть на руку создателям электрокара. Дело в том, что разработка Zetta была приостановлена в конце 2020 года из-за нехватки финансирования и уголовного дела, которое возбудили в отношении главы компании из-за невыплаты зарплат сотрудникам. К тому моменту электрокар City Modul 1 проходил финальную стадию сертификации, производственную площадку в Тольятти готовили к старту серийного производства, а первые «товарные» экземпляры были уже собраны.