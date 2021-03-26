Названы сроки появления в России Hyundai Staria

Новый минивэн Hyundai
Staria появится на российском рынке во второй половине 2021 года. Об этом со ссылкой на представительство Hyundai пишет
«Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», ранее автоконцерн Hyundai опубликовал фотографии готовящегося к серийному производству нового микроавтобуса Staria. На них видно, что кузов машины будет отличаться плавными линиями, панорамными окнами и короткими свесами.
В передней части минивэна под лобовым стеклом пройдет светодиодная прямая полоса, а решетка радиатора займет почти всю ширину автомобиля. Сзади будут установлены продолговатые вертикальные стоп-фонари.
Hyundai Staria заменит в модельной линейке бренда минивэн H-1. Источники корейского портала AutoPost отметили, что новинка будет оснащена дизельным мотором в 2.2 литра, мощностью 200 л.с. и битопливным мотором 3.5 литра, который работает как на бензине, так и на жидком пропане.
Ориентировочный срок появления Staria в России – осень 2021 года, пояснили в представительстве Hyundai.
Ожидается, что на рынок Staria выйдет в трех версиях: с семиместным, девятиместным и одиннадцатиместным салоном. Первые два варианта будут доступны только в топовых исполнениях с приставкой Premium, отмечает
«Автоновости дня».