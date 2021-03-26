Названы сроки появления в России Hyundai Staria

Новый минивэн Hyundai Staria появится на российском рынке во второй половине 2021 года. Об этом со ссылкой на представительство Hyundai пишет «Российская газета».

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Как сообщал «Рамблер», ранее автоконцерн Hyundai опубликовал фотографии готовящегося к серийному производству нового микроавтобуса Staria. На них видно, что кузов машины будет отличаться плавными линиями, панорамными окнами и короткими свесами.

В передней части минивэна под лобовым стеклом пройдет светодиодная прямая полоса, а решетка радиатора займет почти всю ширину автомобиля. Сзади будут установлены продолговатые вертикальные стоп-фонари.

Hyundai Staria заменит в модельной линейке бренда минивэн H-1. Источники корейского портала AutoPost отметили, что новинка будет оснащена дизельным мотором в 2.2 литра, мощностью 200 л.с. и битопливным мотором 3.5 литра, который работает как на бензине, так и на жидком пропане.

Ориентировочный срок появления Staria в России – осень 2021 года, пояснили в представительстве Hyundai.