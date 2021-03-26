«Автоваз» вернулся в Казахстан

Автомобили под брендом Lada снова начали собирать в Казахстане, сообщает ТАСС. Представители «Автоваза» нашли новых партнёров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее, как сообщал «Рамблер», модели Lada в Казахстане собирали на базе предприятий компании «Азия Авто». В ноябре прошлого года сотрудничество было прекращено после того, как казахскому предприятию местные власти выставили неустойку в 30,8 млрд рублей за неисполнение обязательств по промсборке. «Автовазу» пришлось искать нового партнёра.

В результате соглашение было подписано с группой компаний «Аллюр». Автомобили Lada теперь будут собирать на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.

«В кратчайшие сроки мы смогли запустить в производство первую модель - внедорожник Niva Travel», - цитирует агентство слова президента "Автоваза" Ива Каракатзаниса.

По его словам, в ближайшее время на костанайском заводе начнут собирать и другие модели Lada.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты аналитического агентства «Автостат» составили список авто российской сборки, которые в большом количестве продают за рубеж. Первое место в перечне с показателем в 10 тысяч машин, отправленных за границу в 2019 году, отдано кроссоверу Skoda Kodiaq.