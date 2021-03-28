Как подготовить машину к лету

По его словам, с +5 градусов и выше зимний вариант теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки.

Если этого не сделать, то это может привести к повышенному износу автомобильных шин. Также из-за этого дисбаланса будет на скорости 80 100 километров в час ощущаться биение рулевого колеса, что ухудшит управляемость машиной.