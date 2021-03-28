Как подготовить машину к лету

"Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо еще раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа," — сказал он.
"Если автомобиль достаточно бюджетный, у которого нет датчика износа тормозов, то их надо осмотреть. При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить. Также стоит осмотреть износ самого тормозного диска. Это попутная работа, пока вы меняете колеса", – пояснил эксперт.