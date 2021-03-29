10% составит рост цен на услуги такси

Стоимость поездок на такси может увеличиться на 5-10% на фоне роста цен на метан и бензин. Об этом сообщают Известия.

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Как рассказала изданию председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, перевозчики отреагируют на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов. Эксперт сослалась на прогнозы Счетной палаты и Независимого топливного союза, согласно которым есть риск повторения топливного кризиса 2018 года, и цены на бензин при худшем сценарии могут вырасти на 14%.

В ряде регионов тарифы на такси уже повысились: так, в Приморье цены выросли в несколько раз из-за увеличения стоимости топлива на 2-3 рубля за литр (при этом в среднем по России бензин и газомоторное топливо прибавили 1-1,5 рубля за литр).

Как отметила Зарипова, рост цен на метан также вызывает беспокойство у таксопарков. По мнению эксперта, это замедлит переоборудование транспорта.

По словам исполнительного директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олега Бекетова, стоимость пропана-бутана взлетела до 29 рублей за литр, при этом в прошлом году она составляла 16 рублей. Из-за этого становится невыгодно использовать газ для такси.