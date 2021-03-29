Россиянам назвали способы выгодно продать автомобиль

Для того, чтобы выгодно продать свой автомобиль, лучше попытаться сделать это весной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «СберАвто».

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«Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение <...> Весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках», — советуют эксперты.

При подготовке автомобиля к продаже не стоит его перекрашивать. Отмечается, что родная краска является большим аргументом при выборе машины для многих покупателей. В связи с этим при повреждениях специалисты советуют заполировать и отремонтировать автомобиль без перекраски.

Также в объявлении о продаже следует разместить достаточно фотографий машины с разных сторон и показать ее историю. Кроме того, стоит предоставить чеки и заказ-наряды об обслуживании транспортного средства.

Эксперты призывают на этапе подготовки определить сумму, до которой владелец готов снизить изначальную цену, а также выбрать приемлемые виды сделки.

Также стоит расширить географию продажи. По данным специалистов, не все владельцы автомобилей решаются на продажу в другие регионы из-за страх столкнуться с мошенниками или сложностями при доставке машины.

Специалисты порекомендовали до публикации объявления определиться с конечной целью продажи.

«Если цель — поменять авто, то присмотритесь к trade-in. Скидки и бонусы на новое авто при trade-in могут быть существенными и сократить разницу между выручкой за авто с пробегом и стоимостью нового», — посоветовали эксперты.