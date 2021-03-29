Отмена «площадки»: названы новые правила сдачи экзамена на права

Отмена «площадки», присутствие наблюдателей на экзамене и выдача водительских прав несовершеннолетним — главные новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости.

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Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, как сообщал «Рамблер», изменятся с 1 апреля.

С этого дня для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Также с 1 апреля на экзамене в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели, например, представители общественных организаций или автошкол или другие кандидаты в водители.

В новых правилах описаны 19 навыков, владение которыми должен продемонстрировать кандидат. Среди прочего это обгон, параллельная парковка, проезд нерегулируемого перекрестка. Также в новом регламенте ошибки и нарушения, за которые выставляются штрафные баллы, поделены на подгруппы по степени влияния на безопасность движения.