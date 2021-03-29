Россиянам назвали способы выгодно продать авто

Автомобиль можно продать выгоднее, если делать это весной, не перекрашивать его, расширить географию продажи и показать историю машины. Об этом сообщает РИА Новости.

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В сервисе «СберАвто» рассказали, что перед продажей авто следует присмотреться к трейд-ину, если конечной целью продажи является замена машины. Это может быть выгоднее и избавить от ожидания и общения с покупателями.

Автомобиль лучше продавать весной. Это время года — сезонный пик популярности на авторынке, потому что люди начинают задумываться о предстоящих летом поездках.

Машину не следует перекрашивать при подготовке к продаже, а в объявлении надо разместить много фотографий авто с разных сторон и показать историю машины. Географию продажи стоит расширить, а также определить приемлемые виды сделки.

Стоит рассмотреть продажу юридическому лицу — сделки с ними зачастую безопаснее, а покупатель находится быстрее. Также продавцу следует заранее определиться с суммой, до которой он готов снизить изначальную цену при торге.