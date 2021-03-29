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Названа дата появления «Гранты» с мультимедиа «Яндекс.Авто»

Артём Кульша
2 часа назад
Продажи автомобилей «Лада Гранта» с мультимедийной системой, оснащенной сервисами «Яндекс.Авто», могут начаться в конце весны — начале лета. Об этом сообщает «Российская газета».
Названа дата появления «Гранты» с мультимедиа «Яндекс.Авто»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В декабре средства массовой информации сообщили, что компания «АвтоВАЗ» собрала прототипы «Гранты» в версии #Club с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто».
По их данным, в первой половине текущего года мультимедийная система появится на всем семействе «Гранты», а также «Лады Весты».
Сегодня «Российская газета» сообщила, что в разделе «Доступные к заказу комплектации» в руководстве по проведению заказной кампании «Гранты» для дилеров на май 2021 года сказано, что «в заказной кампании на май размещены централизованно заказы на автомобили "Гранта" с MMS».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что это означает, что «АвтоВАЗ» начнет без предварительного заказа отгружать дилерам экземпляры «Гранты» с новой мультимедийной системой по факту сборки.
«Выходит, что первые "Гранты" с мультимедийной системой появятся в дилерской сети в мае. Соответственно продажи должны стартовать в конце весны или в начале лета текущего года», — сообщает «Российская газета».
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