Названа дата появления «Гранты» с мультимедиа «Яндекс.Авто»

Сегодня «Российская газета» сообщила, что в разделе «Доступные к заказу комплектации» в руководстве по проведению заказной кампании «Гранты» для дилеров на май 2021 года сказано, что «в заказной кампании на май размещены централизованно заказы на автомобили "Гранта" с MMS».