В России зафиксирован спад дефицита на авто

В октябре, как сообщал «Рамблер», ряд дилеров рассказали о возникновении дефицита популярных автомобилей в России. Эксперты называют одной из главных причин этого снижение объемов производства и поставок машин в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что пока дефицит сохраняется, но уже идет на спад. Там добавили, что также до сих пор не преодолен дефицит чипов для автоэлектроники — тахографов, системы ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами и так далее.
В феврале главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.
В январе глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель сообщил, что в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%.