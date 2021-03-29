В России зафиксирован спад дефицита на авто

В октябре, как сообщал «Рамблер», ряд дилеров рассказали о возникновении дефицита популярных автомобилей в России. Эксперты называют одной из главных причин этого снижение объемов производства и поставок машин в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В феврале главный аналитик «Авито Авто» Марат Миннекаев назвал рост спроса на автомобили с пробегом одним из ключевых трендов на российском авторынке в 2020 году, а объяснил его дефицитом новых машин и ростом цен на них в результате падения курса рубля.