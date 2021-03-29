В Москве бензин дорожает 15 недель подряд

Согласно данным Московской топливной ассоциации, в течение 15 последних недель бензин марки АИ-92 подорожал на 1,52 рубля, АИ-95 — на 1,58 рубля, АИ-98 — на 1,87 рубля.
Сегодня средневзвешенные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в столице увеличились относительно 22 марта на 0,17% до 49,18 рубля за литр, на АИ-92 — на 0,14% до 45,07 рубля, на АИ-95 — на 0,15% до 49,66 рубля, на АИ-98 — на 0,2% до 56,16 рубля.
Сегодня средневзвешенные цены на АИ-92 на заправках «Татнефть-АЗС-Запад» составляют 44,43 рубля, на АЗС «ТНК-Столица» — 44,76 рубля, «РН-Москва» — 44,77 рубля, «Глобал» (бренд ЕКА) — 44,95 рубля, «Транс-АЗС» — 44,95 рубля, «Шелл Нефть» — 45,11 рубля, «Петрол Комплекс» — 45,17 рубля, «Лукойл-Центрнефтепродукт» — 45,35 рубля, «Газпромнефть-Центр» — 45,41 рубля, «НефтьМагистраль» — 45,43 рубля.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Независимый топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина
отменить демпферный механизм и снизить акциз на топливо пятого экологического класса с целью стабилизации ситуации на топливном рынке. Иначе, спрогнозировали там, до конца года розничные цены на бензин могут вырасти на 14% при худшем сценарии.