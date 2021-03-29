В Москве бензин дорожает 15 недель подряд

Сегодня средневзвешенные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в столице увеличились относительно 22 марта на 0,17% до 49,18 рубля за литр, на АИ-92 — на 0,14% до 45,07 рубля, на АИ-95 — на 0,15% до 49,66 рубля, на АИ-98 — на 0,2% до 56,16 рубля.