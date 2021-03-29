Названы лучшие новые бюджетные кроссоверы в России

«Крета» с момента появления в России занимает высокие места в рейтинге продаж в своем сегменте. Она представлена в версиях с 1,6-литровым 123-сильным или двухлитровым 149-сильным бензиновым двигателем, механической или автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. В 2020 году производитель внес в «Крету» лишь косметические изменения, освежив внешний вид машины.