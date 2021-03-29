Названы лучшие новые бюджетные кроссоверы в России

«Хендай Крета», «Рено
Дастер» и «Лада
Нива Legend» — лучшие новые бюджетные кроссоверы на российском рынке. Об этом сообщают
«Автоновости дня».
«Паркетники и кроссоверы пользуются неизменно высокой популярностью уже который год. Чаще всего отечественные покупатели отдают предпочтение кроссоверам доступного сегмента», — отмечает издание.
«Крета» с момента появления в России занимает высокие места в рейтинге продаж в своем сегменте. Она представлена в версиях с 1,6-литровым 123-сильным или двухлитровым 149-сильным бензиновым двигателем, механической или автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. В 2020 году производитель внес в «Крету» лишь косметические изменения, освежив внешний вид машины.
В прошлом году до России добралось второе поколение «Дастера». Оно представлено в версиях с 1,6-литровым 114-сильным или двухлитровым 143-сильным бензиновыми двигателями, 1,3-литровым 149-сильным турбированным мотором или 1,5-литровым 109-сильным турбодизелем, с механикой или вариатором.
«Старая добрая "Нива" — это самый проходимый кроссовер на рынке, а также самый дешевый», — сообщают «Автоновости дня».
«Нива Legend» оснащена 1,7-литровым 83-сильным бензиновым двигателем, пятискоростной механической коробкой передач и полным приводом.