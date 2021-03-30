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В России теперь можно взять по подписке автомобили Volkswagen

Motor.ruиещё 2
7 часов назад
Концерн Volkswagen объявил о запуске в России сервиса долгосрочной аренды автомобилей. На первом этапе, который стартует уже в апреле 2021 года, оформить подписку на машины можно будет сроком на один год с получением и возвратом транспортного средства на территории Москвы.
Volkswagen запустил в России сервис подписки
Фото: ReutersReuters
Volkswagen запускает сервис подписки на автомобили совместно с оператором каршеринга BelkaCar. Первый этап, который стартует уже в следующем месяце, позволит клиентам компаний взять в аренду машину сроком на один год. В дальнейшем специалисты планируют ввести краткосрочные тарифы. Пользователи сервиса смогут эксплуатировать автомобили на всей территории России, однако получить и вернуть транспортное средство необходимо будет в Москве.
В стоимость долгосрочной аренды автомобилей войдут ОСАГО, КАСКО, а также регулярные технические осмотры. Кроме того, пользователи сервиса смогут бесплатно воспользоваться сезонной заменой покрышек, ремонтными работами в случае ДТП, а также помощью на дороге и подменным автомобилем во время технического обслуживания. Транспортные средства доставят в удобную для клиента локацию.
По мнению представителей концерна, новый сервис заинтересует клиентов, которые не хотят тратить время на приобретение, продажу и обслуживание автомобилей. Кроме того, подобная подписка позволит регулярно обновлять машины. Стоимость долгосрочной аренды автомобилей по подписке, а также доступный модельный ряд будут объявлены в ближайшее время.
В июне прошлого года каршеринг Яндекс.Драйв запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей. На первом этапе оформить подписку на машины в Москве возможно сроком от месяца до полутора лет. Воспользоваться услугой можно с помощью мобильного приложения.
Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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