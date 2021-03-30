Volkswagen запустил в России сервис подписки

В стоимость долгосрочной аренды автомобилей войдут ОСАГО, КАСКО, а также регулярные технические осмотры. Кроме того, пользователи сервиса смогут бесплатно воспользоваться сезонной заменой покрышек, ремонтными работами в случае ДТП, а также помощью на дороге и подменным автомобилем во время технического обслуживания. Транспортные средства доставят в удобную для клиента локацию.