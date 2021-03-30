Названы непростительные ошибки водителей

Портал «АвтоВзгляд» составил топ-5 непростительных ошибок, которые водители совершают весной. На первом месте - пренебрежение проверкой клемм аккумулятора.

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Автоэксперты отметили, что за зиму клеммы окисляются, поэтому их необходимо зачистить мелкой наждачкой. В противном случае аккумулятор будет хуже заряжаться, условия пуска мотора также ухудшатся.

На втором месте - аналогичная проблема с клеммами генератора. Воздействие соленой воды на генератор еще интенсивнее вследствие его расположения, из-за окислившихся контактов он с трудом сможет заряжать аккумулятор. Решает проблему чистка контактов весной.

Замыкает тройку лидеров непроверенный уровень хладагента в системе кондиционера. Если за зиму его стало заметно меньше, это может привести к поломке всей системы.

Четвертое место эксперты отдали езде без проверки «коробки» воздушного фильтра. Они подчеркнули, что зимой грязная водяная взвесь попадает в фильтр и забивает его.

На пятой строчке - пренебрежение проверкой радиатора охлаждения мотора. За зиму на нем могут появиться существенные повреждения, из-за которых можно «вскипеть» в летней пробке.

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