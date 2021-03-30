Названы непростительные ошибки водителей

Портал «АвтоВзгляд» составил
топ-5 непростительных ошибок, которые водители совершают весной. На первом месте - пренебрежение проверкой клемм аккумулятора.
Автоэксперты отметили, что за зиму клеммы окисляются, поэтому их необходимо зачистить мелкой наждачкой. В противном случае аккумулятор будет хуже заряжаться, условия пуска мотора также ухудшатся.
На втором месте - аналогичная проблема с клеммами генератора. Воздействие соленой воды на генератор еще интенсивнее вследствие его расположения, из-за окислившихся контактов он с трудом сможет заряжать аккумулятор. Решает проблему чистка контактов весной.
Замыкает тройку лидеров непроверенный уровень хладагента в системе кондиционера. Если за зиму его стало заметно меньше, это может привести к поломке всей системы.
Четвертое место эксперты отдали езде без проверки «коробки» воздушного фильтра. Они подчеркнули, что зимой грязная водяная взвесь попадает в фильтр и забивает его.
На пятой строчке - пренебрежение проверкой радиатора охлаждения мотора. За зиму на нем могут появиться существенные повреждения, из-за которых можно «вскипеть» в летней пробке.
Как писал «Рамблер», ранее автоэксперты рассказали о трех ошибках водителей, из-за которых машина может превратиться в «ржавое решето».
Первая ошибка - обработка арок колес вибродемпфирующей мастикой без предварительной очистки и обезжиривания. Вторая - установка «самопальной» защиты двигателя. Третьей проблемой эксперты назвали виниловую пленку на капоте и крыльях, которую водители наносят без предварительной подготовки.