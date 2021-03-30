70% водителей не имеют льгот по транспортному налогу

Аналитика проведя опрос российских автомобилистов, выяснили, какие транспортные налоги платят россияне. По их сведениям больше 1/3 отечественных автолюбителя (33,5%) выплачивают за свои транспортные средства 1000 – 3000 руб.

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Около 76,56% автомобилистов платят налоги до 5 тыс. руб. за машины, стоимость которых составляет не более 900 тыс. руб. 57,62% респондентов считают введенные размеры выплат несправедливыми.

Они хотели бы, чтобы уменьшили налог до 1000 руб. 28,3% российских автовладельцев готовы выплачивать до 3 тыс. руб. По заявлению 14,4 процента опрошенных, транспортный налог больше 3 тыс. руб. является вполне справедливым.

67,3% респондентов заявили, что никогда не имели задолженности по транспортным налогам. 11,3% накопили долги до 1 тыс. руб., 7,63% - до 3 тыс. руб., 5,24% - до 5 тыс. руб. При этом долги на более весомые суммы являются редкостью – около 8,81%.