Volkswagen сменит имя на Voltswagen в США

В понедельник западные СМИ сообщили об утекших в Сеть документах, в которых засветилось новое имя Volkswagen в США – Voltswagen. Информация, которую многие приняли за раннюю первоапрельскую шутку, оказалась правдой: немецкая марка официально подтвердила, что впервые сменит имя на американском рынке.
В релизе, опубликованном на американском сайте указано, что Volkswagen of America вскоре будет именоваться Voltswagen of America. Ребрендинг запланирован на май нынешнего года. Причина смены имени – в изменении вектора развития компании в сторону электронной мобильности, говорится в сообщении.
«Возможно, мы меняем букву K на T, но мы не меняем стремление бренда создавать лучшие в своем классе автомобили для водителей во всем мире», – сказал Скотт Кеог, президент Volkswagen of America.
В основу нового наименования легло слово «вольт», обозначающее единицу измерения электрического потенциала и символизирующее переход на электротягу. Volkswagen Group намерена расширять линейку «батарейных» автомобилей: сообщалось, что к 2019 году группа планирует увеличить количество электрокаров, выпускаемых под разными шильдиками, до 70.
Volkswagen стал одним из пяти брендов, которые поддержали решение властей штата Калифорния по введению более строгих стандартов выбросов CO2. В прошлом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсомподписал указ, согласно которому в штате будет запрещено продавать и покупать новые машины с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2035 года.
Смена названия также приурочена к выходу на американский рынок новой «зеленой» модели – компактного электрического кроссовера ID.4, премьера которого состоялась осенью прошлого года. Модель, как и «младший» ID.3, базируется на модульной платформе MEB, оснащается моторами мощностью от 148 до 306 лошадиных сил и может проезжать без подзарядки до 530 километров.