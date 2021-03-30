Volkswagen сменит имя на Voltswagen в США

В релизе, опубликованном на американском сайте указано, что Volkswagen of America вскоре будет именоваться Voltswagen of America. Ребрендинг запланирован на май нынешнего года. Причина смены имени – в изменении вектора развития компании в сторону электронной мобильности, говорится в сообщении.