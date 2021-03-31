В Москве определили улицы для парковки резидентов

Напомню, сейчас в городе всего 300 мест, где могут ставить машины только местные жители с парковочными разрешениями. Такие отдельно выделенные парковки особенно нужны москвичам, которые живут в районах притяжения, куда другие горожане едут на работу, в ТЦ и т.д.

Фото: ТАСС ТАСС

"Например, недалеко от Петровского парка сосредоточены бизнес-центры, к тому же рядом спортивная арена, - рассказала начальник управления департамента транспорта Мария Майорова. - Людям, которые живут там по соседству, часто негде поставить машину".

Поэтому в небольшой парковочной зоне на Петровско-Разумовской аллее к знакам P повесили таблички: "По парковочным разрешениям".

"В январе мы объявили сбор предложений от жителей с конкретными адресами, где еще нужны места только для резидентов, и нам поступило уже более 150 заявок. Мы начали их рассматривать и надеемся, что в ближайшее время удастся организовать дополнительные стоянки", - рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Сейчас только в ЦАО из примерно 39,8 тысячи платных парковочных мест только для резидентов 304. Такие места организуют по запросам жителей и муниципальных депутатов. В АМПП добавили, что до конца года количество мест для резидентов в городе вырастет почти втрое.

С такой стратегией согласны не все.

"По статистике, только за 2020 год резидентные разрешения оформили более 110 тысяч москвичей, - отметил глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. - И эти резиденты занимают до 20 процентов парковочных мест в центре".

Приезжают в центр и ставят машины бесплатно многодетные семьи. В итоге в реальный оборот попадает лишь малая часть центрального парковочного пространства, констатирует Александр Шумский.

Новые стоянки для резидентов сделают на 29 улицах

С многодетными вопросов нет - льготы для них должны быть. А вот по резидентам эксперт готов поспорить. Ведь многие из этих людей достаточно состоятельны, чтобы решить вопросы с парковкой без послаблений. Стоимость круглосуточного резидентного разрешения сейчас 3 тысячи рублей в год. Шумский считает, что настала пора в центре ее повысить до 5-10 тысяч рублей в год.

"Сейчас низкая стоимость резидентного разрешения похожа на стимулирование богатых, - уверен Александр Шумский. - У кого есть квартира в центре, тому еще и подешевле парковку возле дома. А если приехать на Патрики из Бирюлево, так плати по 380 рублей в час".

В ГКУ "АМПП" придерживаются иного мнения.

"Смысл резидентного разрешения как раз в том, чтобы оно было льготным. Парковка в ночное время для резидентов бесплатная, в дневное время - 3 тысячи рублей в год, и можно парковаться во всем районе, - подчеркнули в пресс-службе учреждения. - Резидентное разрешение должно быть доступным по цене, чтобы каждый житель мог оставить автомобиль около дома на столько времени, на сколько ему это необходимо".