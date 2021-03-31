В ГИБДД рассказали о новом порядке сдачи экзамена на права

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что новые правила сдачи экзамена на право управления транспортными средствами призваны избежать натаскивания на определенный маршрут. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщал «Рамблер», правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений изменятся с 1 апреля. В частности, для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств будет отменена сдача экзамена на «площадке».

По словам Черникова, в ГИБДД исходят из того, что водитель «готов к движению в городе и ему будет комфортно проходить все этапы, особенно парковку в городском цикле».

«Еще один из факторов — два этапа они проходят в разное время. Мы сокращаем время экзамена, тем самым уменьшая очередь и увеличивая комфорт при сдаче экзамена», - подчеркнул он.

При этом начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения отметил, что новые правила сдачи должны помочь «не допустить «натаскивания» экзаменующихся на определенные маршруты.

«Сейчас утверждаются участки дорог. На них уже непосредственно будет тот госинспектор, который принимает экзамены. Он будет ставить конкретные вопросы относительно того, куда поехать», - рассказал Черников.