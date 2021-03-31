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УАЗ начал продавать «Патриот» в Чили

Артём Кульша
3 часа назад
Ульяновский автомобильный завод начал продавать внедорожник «УАЗ Патриот» в Чили. Об этом сообщает «Российская газета».
УАЗ начал продавать «Патриот» в Чили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
До сих пор, как сообщал «Рамблер», УАЗ продавал в Чили модели СГР, «Профи» и «Хантер». В 2019 году завод начал сертификационные испытания «Патриота», необходимые для выхода на рынок этой страны. Вчера там сообщили об их завершении и реализации первой партии автомобилей. В УАЗе не уточнили ее объем.
«Патриот», который продается в Чили, не отличается от российского конструктивно. Он также оснащен 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестидиапазонной автоматической коробкой передач и представлен в комплектациях «Комфорт» и «Люкс».
В «Комфорте» есть кондиционер, подогрев передних сидений, две фронтальные подушки безопасности, полный пакет электростеклоподъемников и регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка.
В «Люксе» также есть камера заднего вида, круиз- и климат-контроль, система безопасной парковки, мультимедиа с семидюймовым дисплеем, подогрев лобового стекла, рулевого колеса и задних сидений и системы контроля тяги, помощи торможения в повороте, при начале движения на подъеме и экстренном торможении.
В середине марта в пресс-службе УАЗа сообщили, что в ближайшее время анонсируют дату начала приема заявок на производство «Патриота CNG» с битопливным двигателем. Автомобиль работает на бензине и сжатом природном газе одновременно. Он будет оснащен 128-сильным 2,7-литровым двигателем.
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