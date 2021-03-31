В Гидрометцентре назвали условие смены резины в Москве

Всем остальным водителям пока не следует менять резину, потому что в ближайшее время по утрам температура воздуха будет составлять около нуля, в результате чего будет образовываться гололедица.

Также он рассказал, что в ближайшее время на территории Европейской части России ожидается похолодание. Если сегодня температура поднимется максимум до +8 градусов, а завтра — до +13, то к выходным ночью она опустится ниже нуля, а в ночь с субботы на воскресенье — до -5 градусов. 2 апреля ожидается дождь и мокрый снег, 3-го будет облачно с прояснениями и выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега.