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В Гидрометцентре назвали условие смены резины в Москве

Артём Кульша
2 часа назад
Автомобилисты, которые перемещаются по Москве исключительно между 13 и 16 часами, могут сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.
В Гидрометцентре назвали условие смены резины в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«(В этот промежуток времени. — Прим. ред.) температура будет выше +5 градусов», — объяснил он.
Всем остальным водителям пока не следует менять резину, потому что в ближайшее время по утрам температура воздуха будет составлять около нуля, в результате чего будет образовываться гололедица.
Вильфанд спрогнозировал, что все автовладельцы смогут поменять резину в середине второй пятидневки апреля.
Также он рассказал, что в ближайшее время на территории Европейской части России ожидается похолодание. Если сегодня температура поднимется максимум до +8 градусов, а завтра — до +13, то к выходным ночью она опустится ниже нуля, а в ночь с субботы на воскресенье — до -5 градусов. 2 апреля ожидается дождь и мокрый снег, 3-го будет облачно с прояснениями и выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега.
Автоновости,Бортжурнал,РИА Новости,
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