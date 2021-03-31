Пожар на заводе компании по производству полупроводников Renesas Electronics в Японии приведет к перебоям с поставками чипов. Мировое производство автомобилей может упасть примерно на 1,6 млн машин, то есть на 7% от планового объема, пишет японская газета Nikkei.

По данным издания, японские автопроизводители, в том числе Toyota Motor и Nissan Motor, уже начали прорабатывать вопрос о сокращении производства части моделей в связи с нехваткой чипов из-за пожара на заводе у одного из крупнейших поставщиков.

При этом ожидается, что на восстановления производство в полном объеме потребуется не менее четырех месяцев. И проблемы возникнут не только у азиатских автомобильных концернов.

Renesas является крупным поставщиком немецкого производителя автозапчастей Continental. Сокращение производства на Continental повлияет на целый ряд автопроизводителей в Европе и США, отмечается в статье.

По оценкам компании, пожар приведет к потерям в размере от $158 до $218 млн.

Как сообщал «Рамблер», в октябре 2020 года ряд дилеров рассказал о возникновении дефицита популярных автомобилей в России. Эксперты назвали одной из главных причин этого снижение объемов производства и поставок машин в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.