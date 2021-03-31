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Автодилеры в России с 1 апреля поднимут цены

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Автодилеры с 1 апреля поднимут цены на большинство автомобилей, как в премиальном, так и в среднем ценовом сегменте. Об этом пишет Autonews.
В России с 1 апреля подорожают автомобили
Фото: ТАССТАСС
Дилеры отмечают, что на ценах на машины сказывается резкий скачок курса валют в 2020 году, а также последствия пандемии и приостановки производства автомобилей и комплектующих.
С 1 апреля вырастут цены на Volvo (от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от модели), BMW (в среднем на 3,8%), Volkswagen (в среднем на 50-60 тыс. рублей).
При этом участники рынка подчеркивают, что, скорее всего, повышение цен не окончательное, а единственный способ сэкономить – купить машину прямо сейчас.
«Нужно успеть сделать покупку до конца марта, потому что времени нет. Машины расходятся, как пирожки. Клиенты понимают, что через несколько дней попадут на лишние 50-60 тыс. рублей», - заявили в дилерском центре Major Auto.
Дилеры также отметили, что автомобилей выпуска 2020 года практически не осталось по большинству марок — Audi, Volvo, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen.
«Что касается спроса, то мы продолжаем наблюдать стабильную динамику, снижения не видим», - заявил директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.
Как сообщал «Рамблер», ранее сервис «Авито.Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.
Автоновости,Бортжурнал,Cadillac,Rover,Land Rover,Jaguar,Hyundai,Chevrolet,Volvo,BMW,Audi,Volkswagen,Авилон,
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