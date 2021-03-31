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«Шкода Октавия» получила новые моторы в России

Артём Кульша
2 часа назад
Автомобиль «Шкода Октавия» будет продаваться в России с двумя новыми двигателями. Об этом сообщает Autonews.
«Шкода Октавия» получила новые моторы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
До сих пор, как сообщал «Рамблер», «Октавия» была доступна в России лишь с 1,4-литровой 150-сильной турбочетверкой с механической либо восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Сегодня производитель объявил о старте приема заказов на «Октавию» с двумя новыми моторами — 1,6-литровым 110-сильным безнаддувным двигателем с шестидиапазонным автоматом (разгон до 100 километров в час — за 12,4 секунды, максимальная скорость — 199 км/ч, стоимость — от 1,443 миллиона рублей) и двухлитровым 190-сильным турбомотором с семиступенчатым роботизированным преселективом DSG с двумя сцеплениями (разгон до 100 км/ч — за 7,4 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч, цена — от 1,929 миллиона).
Вчера Ульяновский автомобильный завод сообщил о завершении сертификационных испытаний внедорожника «УАЗ Патриот» в Чили и начале его продаж там. «Патриот», который продается в Чили, не отличается от российского конструктивно. Он также оснащен 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Позавчера СМИ сообщили, что в конце весны — начале лета могут начаться продажи автомобилей «Лада Гранта» с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто».
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