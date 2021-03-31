«Шкода Октавия» получила новые моторы в России

До сих пор, как сообщал «Рамблер», «Октавия» была доступна в России лишь с 1,4-литровой 150-сильной турбочетверкой с механической либо восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Сегодня производитель объявил о старте приема заказов на «Октавию» с двумя новыми моторами — 1,6-литровым 110-сильным безнаддувным двигателем с шестидиапазонным автоматом (разгон до 100 километров в час — за 12,4 секунды, максимальная скорость — 199 км/ч, стоимость — от 1,443 миллиона рублей) и двухлитровым 190-сильным турбомотором с семиступенчатым роботизированным преселективом DSG с двумя сцеплениями (разгон до 100 км/ч — за 7,4 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч, цена — от 1,929 миллиона).