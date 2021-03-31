АвтоВАЗ может отозвать более 100 Lada Largus из-за дефекта

Дилеры должны будут при первом посещении клиентом автоцентра осмотреть трассы прохождения шланга усилителя на предмет касания о шпильку массы в районе прохождения блока трубопроводов системы кондиционирования через щиток передка.

В случае обнаружения касания шланг нужно будет отсоединить от штуцера и держателя, развернуть последний зевом вниз, установить на штуцер и зафиксировать шланг в держателе.