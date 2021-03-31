АвтоВАЗ может отозвать более 100 Lada Largus из-за дефекта

Один из дилеров «Лады» рассказал, что в марте дилерские центры бренда получили от «АвтоВАЗа» рекомендацию проверить наличие вредного контакта шланга вакуумного усилителя на 106 «Ларгусах FL» с датой отгрузки 4-22 марта.
Дилеры должны будут при первом посещении клиентом автоцентра осмотреть трассы прохождения шланга усилителя на предмет касания о шпильку массы в районе прохождения блока трубопроводов системы кондиционирования через щиток передка.
В случае обнаружения касания шланг нужно будет отсоединить от штуцера и держателя, развернуть последний зевом вниз, установить на штуцер и зафиксировать шланг в держателе.
«Работа займет не более пяти минут. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сообщает «Лада.Онлайн».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в конце весны — начале лета могут начаться продажи автомобилей «Лада Гранта» с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто».