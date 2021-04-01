Правила сдачи экзамена на водительские права изменились

России с 1 апреля вступили в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
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Об этом говорится в приказеМВД России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому регламенту, отменяется сдача «площадки» как самостоятельного элемента.
Ранее в ГИБДД заявили об изменении перечня ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов, а также появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.