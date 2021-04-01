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«Лада Веста SW Cross» получит новый мотор

Артём Кульша
1 час назад
Автомобиль «Лада Веста SW Cross» получит новый двигатель. Об этом сообщает SpeedMe.
«Лада Веста SW Cross» получит новый мотор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас, как сообщал «Рамблер», «Веста SW Cross» предлагается с 1,6-литровым 106-сильным или 1,8-литровым 122-сильным 16-клапанными двигателями на выбор.
Анонимные собеседники на заводе «Лада-Ижевск» рассказали SpeedMe, что сегодня будет собрана опытная партия кроссового универсала в количестве 10 экземпляров с модернизированным мотором. Он будет 1,8-литровым 130-сильным со шестиступенчатой механической трансмиссией. Также автомобили будут оборудованы новой мультимедийной системой с поддержкой сервисов «Яндекс.Авто».
«Будет это разовая партия автомобилей или выпуск наладят серийно, пока информации нет. Возможно, такие данные окажутся всего лишь непрофессиональной первоапрельской шуткой источников на заводе», — сообщает SpeedMe.
В декабре СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» собрал прототипы «Лады Гранты» в версии #Club с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто». По их данным, в первой половине текущего года мультимедийная система появится на всем семействе «Гранты» и «Весты».
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