«Лада Веста SW Cross» получит новый мотор

Сейчас, как сообщал «Рамблер», «Веста SW Cross» предлагается с 1,6-литровым 106-сильным или 1,8-литровым 122-сильным 16-клапанными двигателями на выбор.

Анонимные собеседники на заводе «Лада-Ижевск» рассказали SpeedMe, что сегодня будет собрана опытная партия кроссового универсала в количестве 10 экземпляров с модернизированным мотором. Он будет 1,8-литровым 130-сильным со шестиступенчатой механической трансмиссией. Также автомобили будут оборудованы новой мультимедийной системой с поддержкой сервисов «Яндекс.Авто».