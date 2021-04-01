Объявлены цены на Volkswagen Caddy в России

В России открыт прием заказов на модель Volkswagen Caddy пятого поколения: на рынок вышли грузовая и пассажирская версии с обычной и удлиненной колесными базами, а также компактный кемпер Caddy California. В салонах дилеров автомобили появятся ориентировочно в июне.

Volkswagen Caddy сменил поколение в начале 2020 года. Дизайн немецкого «каблучка» эволюционировал: появилась модернизированная светодиодная оптика (доступна за доплату), решетка радиатора стала уже, а благодаря чуть изменившимся габаритам и обновленному кузову коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0.33 до 0.30. В России Caddy будет доступен с усиленной подвеской и увеличенным до 160 миллиметров дорожным просветом.

Модель предложат с единственным «атмосферником» мощностью 110 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Модификация Цена в рублях Caddy Cargo 1 939 800 Caddy Combi 1 973 000 Caddy 2 216 500 Caddy California 2 439 100

Грузовой Caddy Cargo предлагается в двух вариантах — с короткой и длинной базой. В первом случае объем грузового отсека составляет 3,1 кубометра и рассчитан на груз весом 698 килограммов при полной массе автомобиля 2,1 тонны. Удлиненный Caddy Maxi вмещает 3,7 кубометра груза, а его полная масса равна 2,22 тонне.

Пассажирских версий тоже две, первая получила название Caddy Combi, а вторая именуется просто Caddy, причем и та, и другая доступны в обычном и удлиненном варианте. Опционально можно заказать цифровую панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы. За третий ряд также придется доплатит — стоимость опции 82 тысячи рублей.

Обычный Caddy уже в в базовой комплектации оснащается двухзонным климат-контролем, а за доплату предложены светодиодные фары и задние фонари.

Кемпер Caddy California оборудован почти двухметровой кроватью и мини-кухней, а к корме автомобиля особым образом крепится тент модульной системы палаток. Эта версия самая дорогая в линейке и стоит 2 439 100 рублей.