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Рынок подержанных машин в России может существенно вырасти

Car.ru
53 минуты назад
Эксперты Международного логистического оператора GEFCO считают, что в России есть потенциал для роста послепродажного обслуживания и рынка подержанных автомобилей. В сравнении с европейскими показателями, рынок еще не полностью насыщен, отмечают экономисты.
Рынок подержанных машин может существенно вырасти
Фото: Car.ruCar.ru
Потенциал в России остается на достаточно высоком уровне, но на развитие рынка повлияет и состояние экономики, считают в ведомстве. Есть потенциал для роста рынка подержанных автомобилей и рынка послепродажного обслуживания (поставок запчастей и комплектующих), которые будут завоевывать более высокие позиции.
В то же время в стране на протяжении нескольких месяцев сохраняется проблема с поставками полупроводников, а практически у всех автопроизводителей и площадок финальной сборки значительная часть компонентов, элементов конструкций и запасных частей поступает из-за рубежа.
Ранее эксперты отмечали, что российский рынок пострадал из-за остановки поставок не так сильно, как в других странах Европы.
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