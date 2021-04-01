Рынок подержанных машин может существенно вырасти

Эксперты Международного логистического оператора GEFCO считают, что в России есть потенциал для роста послепродажного обслуживания и рынка подержанных автомобилей. В сравнении с европейскими показателями, рынок еще не полностью насыщен, отмечают экономисты.

Потенциал в России остается на достаточно высоком уровне, но на развитие рынка повлияет и состояние экономики, считают в ведомстве. Есть потенциал для роста рынка подержанных автомобилей и рынка послепродажного обслуживания (поставок запчастей и комплектующих), которые будут завоевывать более высокие позиции.

В то же время в стране на протяжении нескольких месяцев сохраняется проблема с поставками полупроводников, а практически у всех автопроизводителей и площадок финальной сборки значительная часть компонентов, элементов конструкций и запасных частей поступает из-за рубежа.