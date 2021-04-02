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Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
В субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В Москве дороги промоют с шампунем
Фото: ТАССТАСС
— Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — отметил он. — В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий.
Заммэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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