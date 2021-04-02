Все УАЗы подорожали

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Издание провело мониторинг первичного авторынка и выяснило, что вчера УАЗ увеличил стоимость своих машин на 9-22,5 тысячи рублей.

СГР и «Хантер» подорожали на девять тысяч. Теперь они стоят от 708,3 тысячи и от 762,3 тысячи соответственно. «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 13,5 тысяч (от 840,6 тысячи и от 858,6 тысячи соответственно). «Профи» подорожал на 22,5 тысячи (от 819 тысяч).

В марте, как сообщал «Рамблер», Ульяновский автозавод сообщил о завершении сертификационных испытаний внедорожника «УАЗ Патриот» в Чили и начале его продаж там. «Патриот», который продается в Чили, не отличается от российского конструктивно.

Он также оснащен 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестидиапазонной автоматической коробкой передач.