Все УАЗы подорожали

Издание провело мониторинг первичного авторынка и выяснило, что вчера УАЗ
увеличил стоимость своих машин на 9-22,5 тысячи рублей.
СГР и «Хантер» подорожали на девять тысяч. Теперь они стоят от 708,3 тысячи и от 762,3 тысячи соответственно. «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 13,5 тысяч (от 840,6 тысячи и от 858,6 тысячи соответственно). «Профи» подорожал на 22,5 тысячи (от 819 тысяч).
В марте, как сообщал «Рамблер», Ульяновский автозавод сообщил о завершении сертификационных испытаний внедорожника «УАЗ Патриот» в Чили и начале его продаж там. «Патриот», который продается в Чили, не отличается от российского конструктивно.
Он также оснащен 2,7-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Тогда же в УАЗе сообщили, что в ближайшее время анонсируют дату начала приема заявок на производство «Патриота CNG» с битопливным двигателем. Автомобиль работает на бензине и сжатом природном газе одновременно. Он будет оснащен 128-сильным 2,7-литровым двигателем.