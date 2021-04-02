Как сотрудники шиномонтажных мастерских обманывают клиентов

Сотрудники шиномонтажных мастерских обманывают клиентов при смене резины, навязывая бесполезные услуги. Об этом сообщает «За рулем».

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Бывший сотрудник шиномонтажной мастерской Виктор Губин рассказал, что недобросовестные мастера сообщают клиенту о том, что болты проржавели или резьбу сорвало, когда это не так, и предлагают купить новый крепеж на месте.

Также они навязывают очистку ступиц от грязи тем, кому она не требуется, и берут за работу, которая занимает минуту, около 500 рублей.

Некоторые мастера утверждают, что вентили нужно менять каждый сезон в среднем за 50-100 рублей с колеса, но это не так — их надо менять по мере износа.

В некоторых шиномонтажных мастерских предлагают закачать в колеса азот, потому что тот якобы медленнее улетучивается сквозь стенки шины, повышает стабильность давления и облегчает колесо.

«Закачка азота в шины — полнейшая ерунда», — сообщил Губин.

Наконец, недобросовестные мастера при балансировке колеса делают так, что оборудование демонстрирует высокую разбалансировку и предлагают исправить это за несколько тысяч рублей. Губин рассказал, что исправить это либо невозможно, либо займет очень много времени.