Продажи машин «Лада» выросли

В январе-марте «АвтоВАЗ» продал 83 908 «Лад» — на 5,4% больше, чем в первом квартале 2020-го. В марте продажи выросли на 3% (33 779 машин). В этом месяце чаще других «Лад» покупали «Гранту» (12 686 экземпляров, на 9,1% больше, чем в марте 2020-го). «Веста» — на втором месте (8 779 автомобилей, «Ларгус» — на третьем (3 888).
«Мы удовлетворены результатами первого квартала 2021 года, потому что достигли всех поставленных целей», — сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне.
В декабре СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» собрал прототипы «Лады Гранты» в версии #Club с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто». По их данным, в первой половине текущего года мультимедийная система появится на всем семействе «Гранты» и «Весты».
Вчера СМИ сообщили, что «Веста SW Cross» получит новый двигатель — 1,8-литровый 130-сильный со шестиступенчатой механической трансмиссией.