Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Продажи машин «Лада» выросли

Артём Кульша
1 час назад
В первом квартале 2021 года продажи автомобилей «Лада» выросли. Об этом сообщает Autonews.
Продажи машин «Лада» выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В январе-марте «АвтоВАЗ» продал 83 908 «Лад» — на 5,4% больше, чем в первом квартале 2020-го. В марте продажи выросли на 3% (33 779 машин). В этом месяце чаще других «Лад» покупали «Гранту» (12 686 экземпляров, на 9,1% больше, чем в марте 2020-го). «Веста» — на втором месте (8 779 автомобилей, «Ларгус» — на третьем (3 888).
«Мы удовлетворены результатами первого квартала 2021 года, потому что достигли всех поставленных целей», — сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне.
В декабре СМИ сообщили, что «АвтоВАЗ» собрал прототипы «Лады Гранты» в версии #Club с перспективным информационно-развлекательным комплексом, который оснащен сервисами «Яндекс.Авто». По их данным, в первой половине текущего года мультимедийная система появится на всем семействе «Гранты» и «Весты».
Вчера СМИ сообщили, что «Веста SW Cross» получит новый двигатель — 1,8-литровый 130-сильный со шестиступенчатой механической трансмиссией.
Автоновости,Бортжурнал,Lada Granta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители