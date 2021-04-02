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В Дубае обнаружили брошенный «Бэтмобиль» из трилогии Кристофера Нолана

Motor.ru
1 час назад
В Сети опубликовали фотографии, сделанные на одном из складов в Дубае. Автору снимков удалось заснять покрытый пылью «Бэтмобиль», на котором Кристиан Бейл передвигался в супергеройской трилогии Кристофера Нолана.
В Дубае обнаружили брошенный «Бэтмобиль»
Фото: MotorMotor
Судя по опубликованным снимкам, супергеройский автомобиль уже давно находится на складе. Машина вся покрыта толстым слоем песка и пыли. Однако «Бэтмобиль» не заброшен. Как оказалось, у него все-таки есть владелец, который периодически выезжает на транспортном средстве в город, однако совсем за ним не ухаживает.
По мнению специалистов, обнаруженный «Бэтмобиль» может быть машиной, принимавшей участие в съёмках трилогии о «Темном рыцаре» Кристофера Нолана. Возможно именно на этом автомобиле передвигался Кристиан Бейл, исполнивший главную роль в кинофраншизе. По другой версии, транспортное средство является одной из пяти реплик, построенных с разрешения кинокомпании, для передвижения по дорогам общего пользования. Каждый такой автомобиль продали в 2014 году за миллион долларов (примерно 76,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Копии оборудовали 5,7-литровыми V8 от Chevrolet Corvette мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость такого «Бетмобиля» составляла 250 километров в час. Кроме того, супергеройская машина оснащена 44-дюймовыми внедорожными покрышками и имитацией реактивного выхлопа.
В конце января в Великобритании выставили на продажу копию легендарного «Бэтмобиля» из фильмов Тима Бёртона 1989 и 1992 годов. Приобрести супергеройский автомобиль, построенный на базе Ford Mustang, можно было за 30 000 фунтов стерлингов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).
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