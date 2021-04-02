В Дубае обнаружили брошенный «Бэтмобиль»

Судя по опубликованным снимкам, супергеройский автомобиль уже давно находится на складе. Машина вся покрыта толстым слоем песка и пыли. Однако «Бэтмобиль» не заброшен. Как оказалось, у него все-таки есть владелец, который периодически выезжает на транспортном средстве в город, однако совсем за ним не ухаживает.

По мнению специалистов, обнаруженный «Бэтмобиль» может быть машиной, принимавшей участие в съёмках трилогии о «Темном рыцаре» Кристофера Нолана. Возможно именно на этом автомобиле передвигался Кристиан Бейл, исполнивший главную роль в кинофраншизе. По другой версии, транспортное средство является одной из пяти реплик, построенных с разрешения кинокомпании, для передвижения по дорогам общего пользования. Каждый такой автомобиль продали в 2014 году за миллион долларов (примерно 76,2 миллиона рублей по текущему курсу).