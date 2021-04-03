Юрист назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД

Ранее в МВД РФ
сообщили, что российских водителей могут начать штрафовать за использование шин, не соответствующих сезону. Наказание может быть введено с 1 июня этого года, передает агентство Nation News
. Представители ГИБДД ранее сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения могут отменять
в плохую погоду. Юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов
также предупредил о главных ошибках
при тюнинге авто в России. По его словам, обычно штрафуют за тюнинг, который не был зарегистрирован должным образом.