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Юрист назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД в России

Ura.Ruиещё 3
1 час назад
Инспекторы ГИБДД не всегда выдвигают законные требования к водителям. В частности они не имеют права просить оплатить штраф на месте или осматривать багажник без согласия водителя. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Юрист назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД
Фото: URA.RUURA.RU
«Инспектор автодорожной службы вправе попросить водителя открыть багажник и заглянуть туда с его согласия, но если согласия нет, то визуальный осмотр преобразуется в досмотр в присутствии понятых, но это действие уже не визуальное и по сути своей похожее на обыск», — рассказал юрист в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, что явно незаконным является требование со стороны сотрудников полиции оплатить штраф на месте.
Кроме того, по словам Миронова, инспектор не имеет права предлагать водителю проходить в салон автомобиля Госавтоинспекции. Исключением является составление протокола об административном правонарушении. Однако юрист рекомендует при общении с сотрудниками ГИБДД в спорных случаях вести диалог, не вступать в конфликт и уточнять законность требований. Он также посоветовал фиксировать происходящее на аудио или видеозаписью.
Ранее в МВД РФ сообщили, что российских водителей могут начать штрафовать за использование шин, не соответствующих сезону. Наказание может быть введено с 1 июня этого года, передает агентство Nation News. Представители ГИБДД ранее сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения могут отменять в плохую погоду. Юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов также предупредил о главных ошибках при тюнинге авто в России. По его словам, обычно штрафуют за тюнинг, который не был зарегистрирован должным образом.
Автоновости,Дмитрий Славнов,ГИБДД,МВД,
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