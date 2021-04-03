Юрист назвал незаконные требования инспекторов ГИБДД

Кроме того, по словам Миронова, инспектор не имеет права предлагать водителю проходить в салон автомобиля Госавтоинспекции. Исключением является составление протокола об административном правонарушении. Однако юрист рекомендует при общении с сотрудниками ГИБДД в спорных случаях вести диалог, не вступать в конфликт и уточнять законность требований. Он также посоветовал фиксировать происходящее на аудио или видеозаписью.