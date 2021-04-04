В Индии сделали очень дешевый 13-местный «Крузак»

Индийская фирма Force Motors сделала очень дешёвый «Крузак», который может перевозить от 10 до 13 человек. Внедорожник Trax Cruiser представляет собой рамный двухобъёмный заднеприводный автомобиль стоимостью от 1,15 до 1,33 миллиона рупий (от 1,2 до 1,38 миллиона рублей).

Фото: Motor Motor

Базовый Trax Cruiser вмещает девять пассажиров, не считая водителя, «промежуточная» модификация способна перевозить до 11 пассажиров, топ-версия — до дюжины человек, но в такой конфигурации места для багажа не останется.

На микроавтобус индийский «Крузак» не похож: у модели традиционный форм-фактор внедорожника, а боковыми дверями новинка Force Motors напоминает «Гелендеваген». Однако считать Trax Cruiser вездеходом не позволяет конструктив: полный привод не предусмотрен, а высокие «внедорожные» подножки не сочетаются с клиренсом 160 миллиметров.

Вдобавок, под капотом индийского автомобиля не выдающийся мотор — 91-сильный (250 Нм) турбодизель объёмом 2,6 литра. Коробка передач Trax Cruiser безальтернативна — 5-скоростная «механика». Для груженого пятиметрового рамного автомобиля тяги будет впритык.

Салон простоват, но все необходимое есть — электростеклоподъёмники, центральный замок и двухконтурный кондиционер входят в базовое оснащение. За доплату «Крузак» можно дооснастить мультимедиасистемой с сенсорным экраном и встроенной навигацией. А вот безопасность посредственная — трёхточечные ремни положены только водителю и переднему пассажиру, а остальные довольствуются поясными удерживающими устройствами.