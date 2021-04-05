В Москве увеличили цена на платных парковках

С понедельника повысятся цены на платные парковки в Москве. В департаменте транспорта уточнили, что тарифы изменятся на 193 участках столичных улиц.

В департаменте напомнили, что цена парковки - это регулятор того, есть ли на ней свободные места. Если парковка занята все время, то стоимость можно увеличить, если она свободна - снизить.