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В Москве с 5 апреля подорожают платные парковки

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
С понедельника повысятся цены на платные парковки в Москве. В департаменте транспорта уточнили, что тарифы изменятся на 193 участках столичных улиц.
В Москве увеличили цена на платных парковках
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look PressKomsomolskaya Pravda Global Look Press
«Тарифы изменятся всего на 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Стоимость парковочного места на самых загруженных участках составит 380 рублей в час. Для местных жителей парковка останется бесплатной при наличии резидентного разрешения.
В департаменте напомнили, что цена парковки - это регулятор того, есть ли на ней свободные места. Если парковка занята все время, то стоимость можно увеличить, если она свободна - снизить.
Например, с 5 апреля тарифы снижаются на Втором и Четвертом Самотечных переулках, Средней Переяславской улице и Дербеневской набережная.
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