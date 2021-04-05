В России могут ввести новые дорожные знаки

Новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами начали тестировать в России. Это поможет штрафовать водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения в условиях низкой видимости или гололедицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице. Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, но несоблюдение их требований никак не наказывается, сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей компании – автора разработки «Технологии распознавания».

Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.

Если водитель не снизит скорость при проезде через комплекс, это зафиксирует вторая камера. «Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 м после арки – ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение», – сообщил представитель компании Сергей Кусов.