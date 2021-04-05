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В России могут ввести новые дорожные знаки

Деловая газета "Взгляд"иещё 15
1 час назад
Новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами начали тестировать в России. Это поможет штрафовать водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения в условиях низкой видимости или гололедицы.
В России могут ввести новые дорожные знаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице. Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, но несоблюдение их требований никак не наказывается, сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей компании – автора разработки «Технологии распознавания».
Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.
Если водитель не снизит скорость при проезде через комплекс, это зафиксирует вторая камера. «Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 м после арки – ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение», – сообщил представитель компании Сергей Кусов.
Ранее в марте Государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.
Автоновости,Госдума,
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