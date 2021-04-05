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В России изучают новый способ ограничения скорости

RT на русскомиещё 1
38 минут назад
В России начали тестировать способ ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальный контрольных комплексов с камерами.
В России изучают новый способ ограничения скорости
Фото: ТАССТАСС
Об этом пишет портал Autonews.
Отмечается, что с помощью этой технологии можно снижать скорость при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице.
На данный момент для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечёт за собой получение штрафа.
Уточняется, что новые знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.
Автоновости,
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